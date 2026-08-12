Salernitana, l'ex Ruggeri all'Aston Villa fa sorridere Iervolino: c'è un bonus Il club granata intascherà un piccolo contributo dall'addio dell'esterno all'Atletico Madrid

Una cessione illustre. Matteo Ruggeri inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo la prima esperienza in prestito con la Salernitana, l'ex laterale scuola Atalanta si trasferisce in Premier League. In queste ore è arrivato il via libera all’addio all’Atletico Madrid. Si sta per concretizzare il passaggio del terzino italiano all’Aston Villa per 28 milioni di euro più 6 di bonus, per un totale di 24 milioni di euro. Dopo la cessione di Digne al Psg, la squadra di Emery ha individuato nell’ex Atalanta il sostituto perfetto. Ruggeri, inoltre, non prenderà parte alla tournée estiva dell’Atletico Madrid in Corea del Sud.

Il contributo alla Salernitana

Per Iervolino la cessione di Ruggeri frutterà oltre 100mila euro. Al club granata verrebbe riconosciuto il contributo di solidarietà. E’ una percentuale del prezzo di trasferimento di un calciatore (stabilito solitamente al 5% dalla FIFA o al 3% dalla FIGC per i trasferimenti nazionali) che la nuova squadra di tesseramento deve versare ai club che hanno cresciuto e formato il giocatore tra i 12 e i 23 anni d’età.