Salernitana, sfumano due obiettivi: accordo con la Casertana I falchetti mettono a segno due colpi importanti

Due colpi per rinnovare le ambizioni playoff. La Casertana si aggiudica la corsa su due che sono stati obiettivi anche della Salernitana. Nelle ultime ore, accordo chiuso sia con il Cosenza per il difensore Alessandro Caporale che per il trequartista del Benevento Jacopo Manconi. Per il primo, la Salernitana aveva provato a lavorare ai fianchi dello stopper cercando di abbassare le richieste dei silani. Nulla da fare, con la virata su Heinz e Proia per completare il pacchetto arretrato.

Discorso diverso per Manconi. Contatti con il Benevento mai approfonditi. Nelle ultime ore anche il Bari aveva bussato alla porta dei giallorossi. L'attaccante ha declinato la proposta dei falchetti e ha deciso di mantenere la parola data a Degli Esposti e di vestire per due anni il rossoblu. Per la Salernitana continua la caccia al trequartista con i fari puntati su Ferraris.