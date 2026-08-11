Salernitana, primo allenamento al CS Mary Rosy: stop per un nuovo arrivato La squadra granata inizia ufficialmente la marcia verso la sfida con la Scafatese

Primo allenamento stagionale al centro sportivo Mary Rosy per la Salernitana, tornata a lavorare in sede dopo le due fasi di ritiro precampionato a Cascia prima e sulla Sila poi. La squadra granata mette nel mirino la sfida con la Scafatese, in programma sabato sera alle ore 21:00. I calciatori di mister Cosmi hanno aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra, per poi effettuare esercitazioni sul possesso palla. Regolarmente in gruppo Jonas Heinz e Galo Capomaggio dopo gli affaticamenti muscolari patiti negli ultimi giorni di ritiro.

Stop per Bevilacqua

Subito una brutta notizia dall'infermeria. Marco Bevilacqua si è sottoposto a nuovi esami diagnostici presso il centro Check Up di Salerno che hanno confermato una lesione muscolare di basso grado al soleo sinistro. L’atleta proseguirà il percorso di recupero già intrapreso nel ritiro in Calabria. Stop di diverse settimane per il calciatore che rischia di rientrare fra un paio di settimane. Domani i granata riprenderanno la preparazione alle 9:00, sempre al centro sportivo Mary Rosy.