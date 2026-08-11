Ferragosto all’Arechi. Non sarà vuoto l’Arechi per la prima uscita ufficiale della Salernitana. Per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, la prevendita fa registrare dati incoraggianti: saranno 2000 almeno gli spettatori presenti sabato sera sugli spalti del Principe degli Stadi per Salernitana-Scafatese. Il dato comunicato dal club granata parla di 1900 tagliandi staccati, di cui 321 nel settore ospiti, vicino al sold-out vista la capienza massima di 500 unità.
Salernitana-Scafatese, il dato della prevendita
Non sarà un Arechi vuoto quello atteso per sabato
Salerno.