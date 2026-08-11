Malore nella notte sulla litoranea di Salerno: 17enne finisce in ospedale

Il ragazzo era privo di conoscenza

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Pontecagnano Faiano.  

Paura nella notte di San Lorenzo per un giovane di 17 anni, trovato privo di conoscenza in zona litoranea. L'allarme è scattato intorno alle 5, nei pressi di un locale. Il giovane è stato soccorso dai sanitari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano che, dopo aver fornito le prime cure, hanno disposto il trasferimento del 17ene all'ospedale di Salerno dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Da quanto si apprende il ragazzo aveva trascorso una serata in compagnia di amici.  

 

 

 

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