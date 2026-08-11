Salernitana, il Foggia aspetta Berra. E un ex granata si propone Il difensore sonda altre opportunità

Un addio nell’aria. Filippo Berra saluterà la Salernitana. Il club granata lo ha escluso dal ritiro sulla Sila e, salvo colpi di scena, non dovrebbe reintegrarlo per la sfida interna con la Scafatese di sabato. Resta l’emergenza da gestire, con Heinz non al top e la speranza che per Capomaggio l’intoppo fisico possa essere superato nei prossimi giorni. Eppure la Salernitana conta di chiudere la cessione dell’ex Crotone. Il club granata ha un accordo col Foggia ma manca il via libera del calciatore che si guarda intorno. Il Ravenna ha mostrato interesse ma non ha affondato, l’entourage avrebbe avanzato anche l’ipotesi Perugia dopo quella legato allo Spezia senza fortuna.

Resta dunque il Foggia in pole position, con il club pugliese che ha dato il via ad una importante campagna di rafforzamento. Negli ultimi giorni, l’entourage di Roberto Inglese avrebbe sondato la disponibilità del club rossoblu a mettere le mani sull’ex capitano della Salernitana, svincolato dopo l’esperienza in granata. Nessuna apertura ma la sensazione che l’affare possa prendere quota più avanti.