Salernitana-Scafatese, fischia Colelli Nessun precedente col direttore di gara laziale

Sarà Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido l’arbitro di Salernitana-Scafatese, match in programma sabato 15 agosto allo stadio Arechi per il primo turno di Coppa Italia Serie C. A coadiuvare il fischietto laziale ci saranno gli assistenti Andrea Mongelli della sezione di Chieti e Marco Giordano della sezione di Matera. Come quarto uomo del match è stato designato il signor Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia. Nessun precedente lega Colelli alla Salernitana.