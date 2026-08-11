Salernitana, dalle parole ai fatti? Faggiano prepara un poker di acquisti La lista della spesa è risaputa: il ds granata prepara i colpi

La battuta di Cosmi in conferenza stampa prima di dire addio alla Sila. La precisazione e la rassicurazione di Daniele Faggiano. La Salernitana attende. Dopo i faccia a faccia in ritiro, sia il tecnico che il direttore sportivo hanno scelto taccuini, microfoni e telecamere per raccontare il proprio punto di vista su un mercato che aspetta di accendersi.

Un poker di colpi

Le esigenze di Cosmi sono chiare da settimane. Faggiano le ha incamerate e attende il via libera di Ievolino per potersi muovere in entrata. Sull’uscio c’è Marco Capuano, esperto difensore che andrà a ricoprire la casella rimasta vacante dopo l’addio di Golemic. In mezzo al campo invece è in pole position Andrea Vallocchia, svincolato anche lui dopo il fallimento della Ternana e calciatore scelto per dare profondità al reparto di centrocampo dopo la defezione di De Boer. Per la corsia destra invece accordo con Pietro Ciotti ma serve il via libera del Cosenza. Infine la telenovela Eugenio D’Ursi: per l’attaccante è tutto fatto con Sorrento ed entourage. Serve il via libera di Iervolino per definire la trattativa economicamente più importante dell’estate (100mila euro il prezzo del cartellino).