Salernitana, Gazzetta dello Sport: "Tentazione Djuric per l'attacco" Il quotidiano rilancia la possibilità di un ritorno in granata del bosniaco

Una tentazione, una pista a sorpresa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia un'indiscrezione di mercato: "La Cremonese è pronta a cedere Milan Djuric e valuta un ritorno alla Salernitana". Una trattativa tutta da decifrare, anche alla luce dei costi del calciatore bosniaco, in uscita dai grigiorossi dopo la retrocessione in serie B. Eppure la voce, autorevole, va registrata. La Salernitana cerca una punta d'esperienza, un centravanti dai gol pesanti dopo aver salutato Inglese. E le caratteristiche di Djuric si sposerebbero benissimo con Lescano e Ferrari.

La tentazione

Resta da capire se ci sarebbe margine per una trattativa così importante. Djuric, 36 anni, dopo Salerno ha giocato poco e soprattutto girato tanto: Verona, Monza, Parma e infine Cremonese. Quattro anni, dopo l'estasi per una salvezza da protagonista, disse addio alla piazza di Salerno tra le lacrime: "Semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un'altra soluzione", scrisse nel commiato social. Chissà che non ci possa essere spazio per un avvicinamento