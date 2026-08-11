Salernitana, Faggiano scaccia le tensioni: "Squadra sarà rinforzata" "Se arriveranno i calciatori non sarà per la sollecitazione di Cosmi in conferenza stampa"

Una dichiarazione a "Il Mattino" per gettare acqua sul fuoco e spegnere le polemiche tra la tifoseria dopo le parole di Serse Cosmi. Dalla Sila, il tecnico della Salernitana aveva fatto trapelare l'attesa per gli acquisti che dovevano andare a rafforzare e non a completare l'attuale rosa a disposizione. Una precisazione chiara, netta, fotografia della necessità di andare in profondità per coprire alcuni ruoli ancora scoperti (difensore centrale, trequartista e seconda punta).

La precisazione di Faggiano

Da qui, l'intervento di Daniele Faggiano. Il direttore sportivo fa trapelare tutta la sua tranquillità: "Non è che i giocatori arrivano questa settimana e pensate che siano arrivati perché Cosmi ha sollecitato in conferenza stampa – ha detto il ds Faggiano al Mattino – Le parole dell’allenatore non accelerano né decelerano una trattativa. Tutti insieme, in sinergia con Gennaro Alfano e con l’ad Pagano, stiamo lavorando alacremente per definire le operazioni di mercato. Siamo tutti consapevoli che la squadra vada rinforzata e accadrà. Cosmi non ha lanciato alcuna frecciata o messaggio. Ha rilasciato dichiarazioni da professionista che ci tiene a rendere al meglio, come tutti noi".