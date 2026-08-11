Ricercato dall'autorità giudiziaria francese, preso nel Salernitano Arrestato un 41enne algerino

Il 10 agosto, a Capaccio Paestum, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli insieme ai Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno eseguito un ordine di mandato d'arresto europeo richiesto dall'Autorità giudiziaria francese nei confronti di un 41enne algerino. L'uomo è stato rintracciato nella Piana del Sele. Era già ricercato in ambito europeo e indagato per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per profitto, falsificazione di documenti e associazione per delinquere" .

L'arrestato è stato tradotto presso la locale casa circondariale di Salerno Fuorni e posto a disposizione della competente Autorità giudiziaria.