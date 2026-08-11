Salerno, trovato in possesso di eroina e cocaina: arrestato In un borsello sono stati trovati 28 involucri

La Polizia di Stato con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha proceduto all'arresto di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è stato eseguito nella giornata di lunedì 10 agosto.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato l'indagato che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di nascondersi dietro un veicolo in sosta. Sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti nella sua disponibilità, all'interno di un borsello, 28 involucri contenenti sostanza stupefacente, risultata ai successivi accertamenti essere complessivamente pari a circa 3 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti 110 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita, nonché un telefono cellulare verosimilmente riconducibili all'attività di spaccio.