Tenta di rubare soldi da una cassa automatica: arrestato 44enne Operazione effettuata da carabinieri e polizia locale

Un 44enne originario del Regno Unito è stato tratto in arresto ad Amalfi per furto aggravato. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Polizia Municipale di Amalfi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'indagato avrebbe tentato di impossessarsi dell'incasso contenuto all'interno di una cassa automatica posta all'interno di un parcheggio pubblico, danneggiandola, senza riuscire nel suo intento in quanto fermato dai militari intervenuti.