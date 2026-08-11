Sarno: istituzioni, associazioni e operatori per la bonifica del fiume Campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale promossa da Sarim

Ha registrato un grande riscontro la giornata dedicata alla pulizia di un tratto del fiume Sarno, promossa e coordinata dal Servizio Gestione Rifiuti e Ambiente del Comune di Sarno. L'intervento si è svolto nel centro cittadino, nell'area di II Traversa Matteotti. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di informazione, partecipazione e sensibilizzazione sulla cura del territorio, dimostrando come la sinergia tra istituzioni, associazioni e operatori del settore si traduca in azioni concrete per l’ambiente.

Fin dalle prime ore del mattino, le squadre operative e i volontari si sono messi al lavoro restituendo decoro al primo tratto del fiume, attraverso la rimozione e il recupero dei rifiuti presenti.

L'attività svolta rappresenta tuttavia solo la prima fase dell'iniziativa. Se nel tratto iniziale è stato possibile intervenire agevolmente e in sicurezza, la parte successiva del corso d'acqua ha presentato una profondità decisamente maggiore, che ha reso temporaneamente impossibile il proseguimento delle operazioni sul campo. Per questo motivo, la pulizia del fiume continuerà a breve: è già in fase di organizzazione un secondo appuntamento, durante il quale i partecipanti e i volontari interverranno adeguatamente equipaggiati con attrezzature e dotazioni idonee per operare in sicurezza anche nelle zone più profonde.

Alla giornata di interventi hanno collaborato attivamente: Plastic Free (sezione di Palma Campania); l’Associazione Guardia Agroforestale Italiana (Sezione di Sarno); Sarim, società affidataria del servizio integrato di igiene urbana , presente con due operatori dedicati al supporto logistico e allo smaltimento dei materiali. L’intervento si inserisce a pieno titolo nella campagna informativa e di sensibilizzazione ambientale promossa da Sarim, avviata con i laboratori per i ragazzi nei centri estivi e proseguita ora con azioni dirette sul territorio. L'impegno del Servizio Gestione Rifiuti e Ambiente del Comune di Sarno continua dunque con fermezza, lungo un percorso fatto di prevenzione, educazione e azioni sul campo.

