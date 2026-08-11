Ascea, vertice per la sicurezza in Prefettura: intensificati i controlli Riflettori puntati su case vacanze abusive e atti vandalici

Il Comune di Ascea è stato ricevuto questa mattina in Prefettura a Salerno nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per affrontare in maniera specifica le problematiche del territorio comunale. L’incontro si è svolto alla presenza del viceprefetto vicario Nicola De Stefano, che ha presieduto la riunione, del vicario del Questore di Salerno, Anna Filomena Palmisano, del Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Filippo Melchiorre, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale di Brigata Luigi Carbone.

Nel corso della riunione, durata circa un’ora e mezza, sono stati affrontati diversi temi legati alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alla necessità di intensificare i controlli nella fascia notturna per contrastare fenomeni di schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti e atti vandalici. Tra gli argomenti trattati anche il rafforzamento dei controlli nei confronti dei minori, con particolare riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche, e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Con il comando provinciale della Guardia di Finanza è stato inoltre affrontato il tema dei controlli sulle case vacanza abusive, un fenomeno che incide sia sul rispetto delle regole sia sulla qualità dell’offerta turistica e sulla tutela degli operatori che lavorano nella legalità.

L’incontro ha avuto un esito positivo. Nell’immediato è stata assicurata una maggiore attenzione del dispositivo di controllo da parte delle Forze di Polizia, con un’intensificazione delle attività sul territorio comunale, in particolare nelle fasce orarie e nelle aree più sensibili. Allo stesso tempo, è stata condivisa la necessità di proseguire il confronto anche nel prossimo futuro, con l’obiettivo di costruire una sinergia sempre più strutturata tra organi istituzionali provinciali, Forze dell’Ordine e Comune di Ascea.

“È stato un confronto serio, concreto e operativo, nel quale abbiamo rappresentato le esigenze della nostra comunità e la necessità di rafforzare la presenza e il coordinamento dei controlli, soprattutto nel periodo estivo e nelle fasce orarie più delicate. Ascea è un territorio accogliente, turistico e vivo, ma proprio per questo ha bisogno di regole, prevenzione e presidio”, dichiara il sindaco di Ascea, Stefano Sansone. “L’obiettivo non è solo intervenire sui singoli episodi”, conclude il Sindaco, “ma costruire un metodo stabile di collaborazione tra Comune, Prefettura e Forze dell’Ordine. La sicurezza, il rispetto della quiete pubblica, la tutela dei cittadini, dei turisti e degli operatori economici sono priorità che continueremo a seguire con attenzione e responsabilità”.