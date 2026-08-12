Salernitana, Capuano pronto a diventare granata. Altri due sull’uscio Il difensore è atteso e sarà il prossimo rinforzo. Faggiano spinge per altri rinforzi

Un colpo per reparto. Le parole di Serse Cosmi sono state chiare. La volontà di Daniele Faggiano è arcinota. Completare la rosa, regalare al tecnico della Salernitana tutte le certezze per provare l’assalto alla prossima serie B. E il mercato in entrata ora si prepara ad accogliere i rinforzi d’esperienza, fondamentali per alzare il livello. Il primo, almeno in ordine temporale, sarà Marco Capuano. Il difensore centrale ha detto sì alla proposta annuale della Bersagliera e, dopo un lungo tira e molla, si prepara ad essere il leader difensivo della squadra granata.

Le altre piste

Se per il laterale destro Pietro Ciotti la Salernitana è forte di un accordo col calciatore ma deve superare il solito ostacolo Cosenza, per la mediana lo status di svincolato di Andrea Vallocchia permette di poter accelerare per l’ex Ternana in qualsiasi momento. E poi c’è Eugenio D’Ursi. La trattativa tra i club è impostata: la Salernitana verserebbe 100mila euro nelle casse del Sorrento per regalare a Cosmi un calciatore con caratteristiche uniche per il reparto offensivo. L’attaccante ha già dato il suo consenso al trasferimento. Serve il via libera di Iervolino.