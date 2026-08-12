Salernitana, sette gol nel test con la Primavera: attaccanti sugli scudi Per combattere il gran caldo, Cosmi sceglie un orario inusuale per gli allenamenti

Un test mattutino per avvicinarsi al debutto stagionale con la Scafatese. La Salernitana continua la marcia d’avvicinamento al derby di Coppa Italia Serie C in programma sabato sera. Gli uomini di mister Cosmi hanno svolto una sgambatura in famiglia con la formazione Primavera che si è conclusa con il risultato di 7-0: in rete Llano, Cardoni, Lescano, Ferrari, Achik e Longobardi. Lavoro differenziato in palestra per Marco Bevilacqua, alle prese con la lesione al polpaccio rimediata in ritiro. Terapie per Kees de Boer.

Curiosità nell’orario di allenamento. Per combattere il gran caldo, la squadra granata si radunerà domani mattina al Centro Sportivo Mary Rosy alle ore 08:45 per continuare la marcia d’avvicinamento alla sfida di sabato sera.