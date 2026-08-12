Scomparsa da giorni, Camerota in ansia per Irene Belluccio Ricerche in corso dei vigili del fuoco

Sono in corso nel comune di Camerota le ricerche di Irene Belluccio, una donna di 73 anni originaria del posto, di cui non si hanno più notizie da diverse ore. La scomparsa è stata denunciata dai familiari e ha attivato immediatamente le operazioni di soccorso. Allertate le forze dell’ordine, è partito il consueto protocollo che prevede l’attivazione del Piano Provinciale di ricerca coordinato dalla Prefettura e che attiva le ricerche sul territorio con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Attualmente, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono impegnati nelle attività di ricerca per rintracciare la signora. I caschi rossi stanno perlustrando l'area anche con l'ausilio di un elicottero. Le operazioni sono tuttora in corso. Tutta la comunità sta seguendo da vicino e con grande trepidazione le ricerche, nella speranza di ricevere buone notizie sulle condizioni della donna.