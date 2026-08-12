FOTO e VIDEO. Violenta grandinata nel Salernitano: il caldo concede una tregua Pomeriggio di temporali, danni all'agricoltura

Una improvvisa e violenta bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio sul Salernitano. A partire dalle 16.30 il caldo torrido che da giorni imperversa sulla Campania ha lasciato spazio ad abbondanti temporali. In alcune zone, tra cui i rioni collinari di Salerno e la Valle dell'Irno, la pioggia ha lasciato spazio anche alla grandine. Chicchi di ghiaccio di notevoli dimensioni - come testimoniano queste foto - si sono abbattuti sul territorio, provocando danni soprattutto all'agricoltura.

In mattinata la Protezione Civile regionale aveva emanato un avviso di criticità gialla, valido dalle 13 alle 20 su tutta la Campania, ad esclusione della zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana).



"Nelle zone interessate, più probabili sui settori interni, si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi - si legge nel bollettino - potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte".

