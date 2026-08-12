Turisti si perdono nel vallone del Marcellino: salvati da vigili del fuoco Sono stati affidati al 118 per i controlli di rito

Il Drago, elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Pontecagnano, ha portato a termine con successo un intervento di soccorso nel vallone del Marcellino, nel comune di Camerota. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno a seguito di una chiamata alla sala operativa. I due uomini, entrambi poco più che trentenni e di origini napoletane, avevano perso l'orientamento durante un'escursione, non riuscendo più a ritrovare il sentiero per il rientro.

Il nucleo elicotteri, decollato prontamente da Pontecagnano, ha individuato i dispersi dall'alto, coordinandosi con la squadra di terra del distaccamento di Policastro. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno messo in sicurezza i due uomini, affidandoli poi al personale del 118 presente sul posto per i controlli di rito.

Nonostante la disavventura, entrambi sono risultati in buone condizioni di salute.