Sciopero della fame a staffetta: "Dignità per i detenuti del carcere di Fuorni" L’iniziativa promossa dall’associazione Radicale “Maurizio Provenza"

scattato dalla scorsa mezzanotte lo sciopero della fame di dialogo a staffetta promosso dall'Associazione Radicale Maurizio Provenza - Nessuno Tocchi Caino, per dare voce ai detenuti della Casa Circondariale di Fuorni e chiedere ascolto, dignità e rispetto dei diritti al presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa.

UN'INIZIATIVA ISPIRATA ALLA TRADIZIONE NONVIOLENTA

L'iniziativa si ispira alla tradizione nonviolenta di Gandhi, Aldo Capitini e Marco Pannella. L'obiettivo dichiarato è creare un dialogo con il presidente del Tribunale di Salerno per affrontare tre urgenze del sistema carcerario locale.

I TRE OBIETTIVI DELLA MOBILITAZIONE

Le richieste dell'associazione si articolano in tre punti: la costituzione dei Consigli di Aiuto Sociale (CAS) previsti dall'articolo 75 dell'Ordinamento Penitenziario; il ripristino della pianta organica dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Salerno e delle visite periodiche alla Casa Circondariale di Salerno e agli Istituti di Eboli e Vallo della Lucania; infine, la garanzia di personale amministrativo presso il Tribunale di Sorveglianza per cinque giorni a settimana.

LA DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO SILVERIO SICA

Silverio Sica, penalista salernitano già presidente della Camera Penale e già presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, iscritto a Nessuno Tocchi Caino, digiunerà il 14 agosto. "Dobbiamo immaginare come ci esortava alla riflessione Aldo Moro, non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale", ha dichiarato Sica. "Fuorni, in particolare, quale paradigma di tutti gli altri Istituti di pena in generale, si ripiega letteralmente su se stessa, fuori da ogni ammissibile ed oramai più immaginabile condizione umana, oltre ogni violazione della legge, della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo".

COME ADERIRE ALLA STAFFETTA

Chi desidera partecipare alla staffetta del digiuno può farlo a partire dal 17 agosto. È possibile aderire inviando una foto sorridente con una propria dichiarazione, oppure un audio o un video con le motivazioni dell'adesione, tramite WhatsApp o all'indirizzo email associazionemaurizioprovenza@gmail.com.

CHI HA GIÀ ADERITO

Al digiuno a staffetta hanno già dato la propria disponibilità: Donato Salzano (11 agosto), Emiliano Torre (12 agosto), Massimo Torre (13 agosto), Silverio Sica (14 agosto), Pancrazio Caponetto (15 agosto), Antonia Autuori (16 agosto), Rino Avella (17 agosto), Guido Carrozza (18 agosto) e Massimiliano Franco (19 agosto).