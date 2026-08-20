"Parcheggi pubblici inutilizzati da anni": protesta del consigliere Russolillo Nel mirino le aree di via Rescigno, piazza Giordano e via Cantarella

Parcheggi pubblici realizzati e acquisiti al patrimonio comunale che, a distanza di anni, restano inutilizzati. È quanto torna a denunciare il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Russolillo, attraverso una nuova interpellanza rivolta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Nel mirino ci sono le aree di sosta nei sotto piazza di via Bonaventura Rescigno, piazza Vincenzo Giordano e via Raffaele Cantarella. «Non è comprensibile – sottolinea Russolillo – che strutture pubbliche destinate alla sosta restino inutilizzate per anni mentre residenti e cittadini continuano a vivere quotidianamente il problema della carenza di parcheggi».

Il consigliere ricorda di aver presentato già dal settembre 2025 diverse richieste di accesso agli atti e una precedente interpellanza. L'area di via Rescigno risulta ancora transennata. A gennaio 2026 il Comune ha trasmesso le schede relative ai parcheggi di Largo Giordano e via Rescigno, precisando che la documentazione sarebbe stata sottoposta all’Amministrazione per definire le priorità di intervento e gli oneri necessari alla messa a norma e alla fruibilità delle aree.

«Ora servono risposte concrete: quali interventi sono necessari e soprattutto quando questi parcheggi potranno essere finalmente restituiti alla cittadinanza?».

Nell’interpellanza viene inoltre chiesto di chiarire la situazione dell’area di via Cantarella, rispetto alla quale sarebbe stato riferito un eventuale utilizzo da parte di Salerno Pulita, e le ragioni del mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti rivolte a Salerno Mobilità.

«Il diritto di accesso agli atti è uno strumento fondamentale di controllo democratico. Chiediamo trasparenza, tempi certi e soprattutto che spazi pubblici oggi inutilizzati tornino a essere un servizio per la città».