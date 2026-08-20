Nuova cessione in prestito. La Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Imperia Calcio per il trasferimento del difensore classe 2007 Joshua Vuillermoz. Il calciatore approda al team ligure a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Una chance per il giovane difensore di mettersi in mostra in serie D dopo un'intera fase di precampionato vissuta in maglia granata. Il club granata però allargherà le rotazioni inserendo nel motore granata anche Alessandro Del Pin. Cosmi lo aveva valutato e schierato nelle sfide disputate sulla Sila. Ora il tesseramento.
Salernitana, nuovo addio: saluta Vuillermoz
Il calciatore passa in serie D
Salerno.