Politica salernitana in lutto per la morte del senatore Michele Pinto Il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo De Luca

"Esprimiamo il nostro cordoglio personale e dell’amministrazione, per la scomparsa del senatore Michele Pinto, esponente politico che si è sempre distinto per la su passione e i profondi valori umani. Una lunga e prestigiosa carriera lo ha dimostrato: Ministro delle Politiche Agricole nel Governo Prodi, Senatore per più legislature, Vicepresidente del Senato, Presidente della Commissione Giustizia, Assessore regionale, Consigliere provinciale e comunale a Salerno. Ricordiamo tra le tante azioni che hanno lasciato il segno, le sue battaglie a sostegno dei lavoratori e delle aziende agricole, sempre vicino a questo comparto nella nostra provincia, e in generale per il Sud, e per l’intero territorio nazionale".

Così, in un messaggio, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha voluto ricordare e rendere omaggio all'esponente politico deceduto in queste ore.