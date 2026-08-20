Politica salernitana in lutto per la morte del senatore Michele Pinto

Il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo De Luca

politica salernitana in lutto per la morte del senatore michele pinto
Salerno.  

"Esprimiamo il nostro cordoglio personale e dell’amministrazione, per la scomparsa del senatore Michele Pinto, esponente politico che si è sempre distinto per la su passione e i profondi valori umani. Una lunga e prestigiosa carriera lo ha dimostrato: Ministro delle Politiche Agricole nel Governo Prodi, Senatore per più legislature, Vicepresidente del Senato, Presidente della Commissione Giustizia, Assessore regionale, Consigliere provinciale e comunale a Salerno. Ricordiamo tra le tante azioni che hanno lasciato il segno, le sue battaglie a sostegno dei lavoratori e delle aziende agricole, sempre vicino a questo comparto nella nostra provincia, e in generale per il Sud,  e per l’intero territorio nazionale".

Così, in un messaggio, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha voluto ricordare e rendere omaggio all'esponente politico deceduto in queste ore.

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