Salernitana, Di Vico e Boncori futuro granata? Si riapre la partita dei rinnovi Il regista e l'attaccante sono in scadenza nel 2027: il club granata non può permettersi errori

Giovani, talentuosi ma soprattutto prodotti del vivaio. La Salernitana lavora per non disperdere i due talentini tirati fuori dal settore giovanile. Nei giorni scorsi sono ripresi i contatti con i rispettivi entourage per i rinnovi dei contratti con Rocco Di Vico e Luca Boncori. Entrambi i calciatori sono legati alla Bersagliera fino al prossimo 30 giugno 2027. Una data che potrebbe portare entrambi i calciatori, in caso di mancato accordo, a potersi accordare dal prossimo 1 gennaio con una nuova squadra e trasferirsi a parametro zero. Una possibilità che il club granata non vuole assolutamente far diventare realtà. Così, sono ripresi i contatti sia con il giovane regista che con l'attaccante, decisivo lo scorso anno con il Trapani in un gol pesantissimo per la rincorsa al terzo posto.

Filtra ottimismo sulla possibilità di poter adeguare e prolungare i matrimoni con i due prodotti del vivaio. Di Vico potrebbe restare in organico, crescere alle spalle dei centrocampisti in rosa e soprattutto rientrare nelle rotazioni come successo già nella seconda metà della scorsa stagione con Cosmi. Il tecnico umbro spese parole al miele e valuta uno schieramento dal 1' per il giovane regista. Discorso diverso per Boncori: il possibile arrivo di un altro attaccante lo farebbe retrocedere come quinta punta in organico. Si valuta un prestito, con il Barletta che ha messo passi concreti ad inizio luglio e potrebber rifarsi sotto.