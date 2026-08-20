Rissa tra giovani stranieri ad Agropoli, un ferito è in gravi condizioni Il grave episodio di violenza avvenuto nel parco "Bonifacio": caccia all'aggressore

Un giovane è stato accoltellato ieri sera durante una rissa scoppiata nel parco pubblico Liborio Bonifacio, ad Agropoli, in provincia di Salerno. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

COINVOLTO UN GRUPPO DI CINQUE GIOVANI DI ORIGINE TUNISINA

Secondo le prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto un gruppo di cinque giovani di origine tunisina residenti ad Agropoli. Al culmine della colluttazione, uno dei partecipanti avrebbe colpito il ragazzo con un coltello, per poi allontanarsi.

SEQUESTRATA L'ARMA DAI CARABINIERI

L'arma, con una lama di circa dieci centimetri, è stata successivamente recuperata e sequestrata dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale.

INDAGINI IN CORSO, DA CHIARIRE I MOTIVI DELLA LITE

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della rissa e individuare il responsabile del ferimento. Ancora da chiarire i motivi della lite.