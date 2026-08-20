Cavese, carica Masitto: "A Bari senza paura ma con attenzione e sacrificio" Il tecnico blufoncè alla vigilia del debutto in campionato: "Il percorso inizia ora"

Il viaggio della Cavese parte da Bari. Mister Masitto si prepara ad un debutto importante, in una cornice prestigiosa come quella del San Nicola contro una squadra considerata la pretendente favorita nella corsa alla B diretta: “Inizia il campionato, iniziano ad esserci punti pesanti in palio. Sarà un percorso lungo quindi ogni sfida deve essere un test per maturare. Per questo voglio vedere una squadra attenta, che non si conceda black-out rischiando poi di uscire dalla partita. Sarà necessario curare i dettagli, cercare di migliorare i difetti che sono emersi nelle varie sfide”.

In chiave formazione Masitto annuncia: “Mancherà Mannucci per squalifica, da qui la scelta di far riposare Cionek con il Campobasso per evitare di rischiare. Poi scioglierò tutto domani: si guarderà il campo, si capirà che si sentirà pronto. Poi sarà necessario lavorare di gruppo, dare tutto, pensare di squadra. Senza dimenticare che abbiamo tante armi a disposizione. Stiamo lavorando su un’identità ma abbiamo caratteristiche diverse che ci permetteranno di avere evoluzioni”.