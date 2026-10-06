Cava de' Tirreni, tentano di truffare un'anziana fingendosi forze dell'ordine Provvidenziale l'intervento della Polizia

Lo scorso 2 ottobre la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Cava de’ Tirreni, è intervenuta presso l’abitazione di un’anziana donna contattata telefonicamente da soggetti che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, la stavano inducendo a raccogliere denaro e oggetti preziosi da consegnare a un loro presunto incaricato.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato nelle immediate vicinanze dell’abitazione un uomo che, secondo quanto successivamente riferito dalla vittima, corrispondeva alla persona incaricata di ritirare quanto richiesto dai truffatori. L’uomo, già gravato da precedenti specifici, è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia.

Nel frattempo, gli operatori hanno accertato che l’anziana era ancora al telefono con gli interlocutori, i quali continuavano a esercitare pressioni affinché consegnasse denaro e preziosi. Il tentativo criminoso è stato così interrotto e la donna ha sporto querela.

Al termine degli accertamenti il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa e sono stati sottoposti a sequestro il telefono cellulare in suo uso e un oggetto rinvenuto nel veicolo nella sua disponibilità, ritenuto di possibile provenienza illecita. Nei confronti dell’uomo, la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha altresì emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.