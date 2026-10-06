Restyling Arechi e Volpe, c'è il via libera ai fondi: 139 milioni dal Cipess Arrivano i fondi per il rifacimento dei due impianti

Il tanto atteso via libera è arrivato. Il Cipess finanzia le opere di restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe con 139 milioni di euro. L'annuncio dal Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che oggi ha partecipato alla seduta del CIPESS in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Come avevo anticipato con delibera del CIPESS e’ stato modificato l’accordo di coesione tra Regione Campania e il Governo Nazionale. Vengono così finanziati con l’utilizzo del fondo di rotazione 150 milioni di euro per lo stadio Maradona di Napoli e 139 milioni di euro per gli stadi Arechi e Volpe di Salerno.

"Un impegno mantenuto dal Governo Meloni che ha candidato anche gli stadi di Napoli e Salerno ad ospitare le partite del campionato europeo di calcio del 2032. Un lavoro di cui essere grati al Ministri Foti ed Abodi che ancora una volta credono nella Campania. Questo intervento è risolutivo e fa anche chiarezza rispetto ai ritardi determinati dalla propaganda personale ed agli errori di chi ipotizzava di utilizzare i fondi europei del FESR cosa già a luglio esclusa come possibilità in quanto questo avrebbe configurato l’aiuto di Stato. Senza l’intervento Governativo l’opportunità di Euro 2032 sarebbe stata certamente persa. Il lavoro serio mette al centro gli interessi del territorio e non la propaganda strombazzata di chi ha solo il culto della propria personalità.”