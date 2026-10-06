Casarano-Salernitana, per i tifosi granata ci sarà da aspettare: le ultime Il Gos è atteso nel weekend, prima non arriveranno indicazioni

Casarano-Salernitana resta in forse per i tifosi granata. Ma la sensazione è che si vada verso un nulla di fatto sulla possibile presenza della torcida granata al Capozza. Dopo il semaforo giallo arrivato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la palla passa ora tra i piedi del Gos. Decisione che arriverà però non prima del fine settimana, quando il Gos si riunirà e traccerà le linee guida. Il sentore è che se pure dovesse esserci un'apertura, sarà con forti limitazioni. Intanto è scattata la prevendita nei settori locali per la sfida di domenica con divieto per i residenti a Salerno e provincia.