A due anni di distanza dall'arresto, Franco Alfieri torna libero Salerno, il tribunale ha revocato l'ultima misura cautelare: stop all'obbligo di dimora a Torchiara

Revocato l'bbliho di dimora a Torchiara, comune nel quale è residente: la decisione del tribunale di Salerno - prima sezione penale, in composizione collegiale - restituisce a due anni dall'arresto la piena libertà a Franco Alfieri.

L'ex presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum ottiene l'importante risultato, grazie all'accoglimento dell'istanza presentata dagli avvocati difensori Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro.

La misura cautelare era scaturita nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso contestato dalla Procura di Salerno a Franco Alfieri, relativamente alle amministrative del 2019.

Diversi i fronti giudiziari che vedono Alfieri coinvolto e che, finora, gli sono costati 26 giorni di reclusione in carcere a Fuorni, 20 mesi di arresti domiciliari e 3 mesi di obbligo di dimora.

L'esponente politico è ancora coinvolto in due procedimenti penali: a Vallo della Lucania nel procedimento sui presunti appalti truccati e corruzione per la vicenda della pubblica uilluminazione, mentre per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso di Paestum la procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio.