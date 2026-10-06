A due anni di distanza dall'arresto, Franco Alfieri torna libero

Revocato l'bbliho di dimora a Torchiara, comune nel quale è residente: la decisione del tribunale di Salerno - prima sezione penale, in composizione collegiale - restituisce a due anni dall'arresto la piena libertà a Franco Alfieri.
L'ex presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum ottiene l'importante risultato, grazie all'accoglimento dell'istanza presentata dagli avvocati difensori Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro.
La misura cautelare era scaturita nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso contestato dalla Procura di Salerno a Franco Alfieri, relativamente alle amministrative del 2019.
Diversi i fronti giudiziari che vedono Alfieri coinvolto e che, finora, gli sono costati 26 giorni di reclusione in carcere a Fuorni, 20 mesi di arresti domiciliari e 3 mesi di obbligo di dimora.
L'esponente politico è ancora coinvolto in due procedimenti penali: a Vallo della Lucania nel procedimento sui presunti appalti truccati e corruzione per la vicenda della pubblica uilluminazione, mentre per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso di Paestum la procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio.