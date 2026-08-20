La musica d'autore di scena nel centro storico di Teggiano L'iniziativa du "Scenateatro management"

La musica d’autore e la tradizione tornano protagoniste nel cuore del Vallo di Diano. SCENATEATRO MANAGEMENT, con il patrocinio del Comune di Teggiano, presenta due appuntamenti imperdibili nel Centro Storico di Teggiano per chiudere l’estate 2026 con eleganza e profondità.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO 2026 - ORE 21.00 SIMONA SCIACCA IN CONCERTO: “CANTU DI TERRA, VUCI DI DONNA”

La tradizione popolare siciliana incontra il mondo. La voce potente e raffinata di Simona Sciacca guiderà il pubblico in un viaggio sonoro tra canti, radici e culture.

“Cantu di terra, Vuci di Donna” è un progetto che rilegge il patrimonio musicale siciliano aprendolo a contaminazioni internazionali, senza perdere la forza originaria.

Sul palco con Simona: Mauro Menegazzi alla fisarmonica e Alessandro Chimienti alla chitarra.

Un concerto intimo e coinvolgente, dedicato alla memoria, alla terra e alla voce delle donne.

SABATO 23 AGOSTO 2026 - ORE 21.00 I FOUR SEASONS QUINTET IN CONCERTO: “NEL BLU DIPINTO DI SWING”

Dalla canzone italiana d’autore ai grandi classici internazionali, passando per il cinema di Morricone: I Four Seasons Quintet regalano nuova vita a brani senza tempo.

Da Modugno a Mina, lo spettacolo “Nel Blu Dipinto di Swing” intreccia swing, melodie italiane e atmosfere di altri tempi in un concerto elegante e sorprendente.

Voce, tromba, fiati e ritmo per un omaggio raffinato alla grande musica italiana e internazionale.

ENTRAMBI GLI EVENTI: Centro Storico di Teggiano Orario: ore 21.00 Ingresso: Libero

Gli appuntamenti rientrano nella programmazione estiva promossa dal comune di Teggiano, che per il terzo anno ha affidato a Scena Teatro Management diretta dal regista Antonello De Rosa due eventi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso la musica dal vivo di qualità.