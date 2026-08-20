Salernitana, capitolo punta: Zuppel si candida. Si lavora per il trequartista L'attaccante del Guidonia vuole i granata. Faggiano incassa e pensa a nuovi innesti

Un rinforzo offensivo. La Salernitana vuole regalarsi un'altra punta. Rispetto alle quattro della scorsa stagione, in questo momento Serse Cosmi può fare affidamento su Lescano, D'Ursi e su Bevilacqua, da settimane ai box e pronto a rientrare a stretto giro. Salutato Franco Ferrari, si ragiona sull'arrivo di un centravanti. Nella giornata di ieri, passi in avanti per Diego Zuppel. L'attaccante, classe 2002, è in uscita dal Guidonia proprio dopo l'ingressi del Loco Ferrari tra le fila dei capitolini. Il centravanti, autore di sei gol nella scorsa stagione, spinge con il suo entourage per il trasferimento alla Salernitana. I gialloblu aprono all'addio in prestito, formula alla quale la Salernitana strizza l'occhio. Faggiano però draga il mercato, aspetta anche quelle che potrebbero essere le classiche occasioni degli ultimi giorni.

Capitolo trequartista

L'idea resta quella del 3-4-1-2 ma anche la possibilità del 3-4-2-1 è viva nei pensieri di Serse Cosmi. E allora ecco che un trequartista che possa allargare le maglie delle difese avversarie resta una possibilità che Faggiano vuole approfondire. Casarotto è in uscita dall'Entella ed è nome che stuzzica, anche se dovesse arrivare l'accelerazione per la cessione di Ghiglione ai liguri. La Salernitana lo ha apprezzato nei confronti con la Casertana. Zunno vorrebbe salutare il Crotone, è nel mirino del Foggia ma i pitagorici non hanno intenzione di svendere il calciatore. Un ex Crotone è Piovanello, in uscita dalla Juve Stabia: il calciatore rifiuta il Cosenza e spera in un'altra chance nel girone C.