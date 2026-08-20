Salernitana, sospiri di mercato: il Foggia sonda Tascone, pressing per Villa Due leader con lo stesso destino: il capitano non vuole lasciare ma apre la partita dei rinnovi

Un mercato da completare e anche la partita dei rinnovi che lentamente inizia a muovere i primi passi. La Salernitana lavora per dare a Serse Cosmi una rosa profonda, facendo i conti anche con gli imprevisti (vedi l'infortunio di Jonas Heinz) e cercando soluzioni per rispondere agli affari improvvisi che hanno segnato la settimana granata (su tutti, gli addii di Galo Capomaggio e Franco Ferrari). Situazioni da fronteggiare, prevenire. Nella giornata di ieri, il Foggia ha bussato alla porta della Salernitana per Mattia Tascone. Il capitano granata ha rispedito al mittente l'interesse dalla Puglia così come il club granata. Così come anche la Casertana avrebbe provato a sondare il terreno. Tascone, insignito anche del ruolo di capitano nel derby con la Scafatese, vuole continuare la sua esperienza in granata. Il suo contratto però è in scadenza nel giugno 2027 e dall'entourage del calciatore filtra la volontà di un riconoscimento con prolungamento della sua fedeltà alla causa granata.

Rebus Villa

Tra i calciatori nella stessa situazione contrattuale anche Luca Villa. Nei giorni scorsi, l'esterno ha deciso di affidarsi ad una nuova agenzia che ne curerà gli interessi. Segnali propedeutici ad una partenza illustre? Il mercato dovrà definire il tutto. La volontà della Salernitana è chiara: non vorrebbe privarsi dell'esterno sinistro, tra i protagonisti soprattutto nella parte iniziale della scorsa stagione che nella rincorsa playoff. Servirebbe un'offerta da capogiro che convincerebbe anche lo stesso calciatore a cambiare maglia. Al momento si registrano interessi dalla serie C (Bari ha sondato la possibilità settimana scorsa) e dall'estero. Senza dimenticare che, alla voce contratti in scadenza, anche Achik è nella stessa situazione.