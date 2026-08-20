Salernitana, infortunio Heinz pesa: girandola di under per la sostituzione Almeno due mesi di stop per l'ex Casertana. Faggiano ha la soluzione in casa

Una tegola. Lo stop di Jonas Heinz rischia di tenere lontano dal campo il difensore ex Salernitana per oltre due mesi. La lesione di alto grado del legamento collaterale del ginocchio destro al debutto del calciatore con la magli della Bersagliera priverà Serse Cosmi di un calciatore considerato ‘titolarissimo’ nell’idea difensiva. Servirà aspettarlo, col club che valuta anche una possibile esclusione dalla lista over in caso di necessità per poi inserirlo appena il recupero sarà completato.

Via vai in difesa

Daniele Faggiano scruta il mercato, va a caccia di un elemento polivalente che possa aiutare a sopperire l’assenza di Heinz (Dametto del Cosenza è stato già sondato, si analizzano anche le opportunità dagli svincolati mentre resta fuori dalle rotazioni Berra). Intanto, si cautela allargando le rotazioni con il tesseramento di una vecchia conoscenza: Alessandro Del Pin sarà un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore, 19enne, era stato provato in ritiro sulla Sila scendendo in campo anche in uno dei due test amichevoli. Del Pin si lega per una stagione alla Bersagliera e allargherà le rotazioni aprendo alla cessione di Vuillermoz: il difensore rinnoverà fino al 2029 per poi trasferirsi in serie D all’Imperia.