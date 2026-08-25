Capaccio, nominato il commissario prefettizio: è Armando Gradone Dopo le dimissioni rassegnate da nove consiglieri comunali

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Capaccio Paestum, dando avvio contestualmente al procedimento per lo scioglimento dell'assise comunale. Nella giornata di lunedì, infatti, nove consiglieri comunali avevano rassegnato le dimissioni, documento sottoscritto dinanzi ad un notaio e protocollato al Comune, sancendo la fine dell'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino.

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio Armando Gradone, Prefetto a riposo.

Laureato con lode in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, entra in carriera prefettizia nel 1985.

Tra gli incarichi più importanti ricoperti figura quello di Presidente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Casal di Principe (CE).

Di seguito alla nomina a Prefetto nell’anno 2012 ha svolto le funzioni di Prefetto di Siracusa, di Siena e di Perugia.