Estate tranquilla, task force a Salerno: sequestri e denunce Effettuato un controllo straordinario lungo il litorale cittadino

Nella mattinata del 25 agosto 2026, nell’ambito della strategia nazionale “Estate Tranquilla” promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari della Compagnia Carabinieri di Salerno — con le Stazioni di Mercatello e Fratte —, unitamente al N.O.S. della Polizia Municipale e dell’ASL di Salerno, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario lungo il litorale cittadino, in particolare tra Via Salvador Allende e Via Capitolo San Matteo.

Le ispezioni, volte alla tutela della salute pubblica e alla verifica della regolarità amministrativa e demaniale, hanno interessato diverse attività di noleggio attrezzature balneari, portando al riscontro di gravi non conformità, sanzioni amministrative per oltre 17.000 euro, 3 denunce all’autorità giudiziaria per occupazioni abusive del demanio marittimo e il sequestro preventivo di strutture e prodotti alimentari.

* Sequestrati circa 2 chilidi prodotti da forno e da colazione privi delle indicazioni sulla tracciabilità con sanzione di 6.000,00 euro.

* Sequestro veicolo: Sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca un veicolo adibito a chiosco, già gravato da fermo amministrativo e privo di titoli autorizzativi, con sanzione pecuniaria di 1.984,00 euro.

* Reati demaniali: Anche in questo caso, il titolare è stato deferito all'autorità giudiziario per occupazione abusiva del demanio marittimo a mezzo di strutture in legno non autorizzate.