Salernitana-Cavese, l’Osservatorio anticipa limitazioni per i tifosi Si va verso misure restrittive per il derby

Una postilla nella determinazione pubblicata ieri. Si accendono i riflettori del Viminale su Salernitana-Cavese, in programma il prossimo 6 settembre. Nella nota, si legge che per Salernitana-Cavese il giudizio è sospeso per acquisizione informazioni relative all’incontro. Nel dettaglio “l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare; al contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invita la Lega Calcio Professionistico Serie C ad interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi e restino momentaneamente sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione”.

Già nella scorsa stagione arrivarono limitazioni. La vendita dei tagliandi per i settori locali fu vietata ai residenti nei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore ad eccezione dei possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919 sottoscritta in data antecedente all’1 giugno 2025. L’accesso in Curva Nord fu invece vietato a tutti i residenti in Regione Campania.