Salernitana, Foggia si carica: allenamento a porte aperte e un bomber sull'uscio Dopo la bella vittoria all'esordio, i satanelli si preparano alla sfida con i granata

Una partenza lanciata. Il Foggia attende la Salernitana con un morale diametralmente opposto ai granata. Sabato allo Zaccheria i satanelli proveranno a dare a continuità all’importante vittoria ottenuta a Crotone. Una prova applaudita da mister Auteri: “Ci sono stati alcuni momenti in cui abbiamo giocato un buon calcio, con pericolosità e autorevolezza, ma è durato troppo poco. Questo dipende dal fatto che abbiamo bisogno di lavorare. Queste partite ravvicinate non ci aiutano”. Dal mercato potrebbe arrivare un aiuto importante. I satanelli lavorano per la punta Ravasio, in uscita dall’Arezzo. Restano sempre vivi i contatti con la Salernitana per Berra.

Allenamento a porte aperte

Intanto, per caricare l’ambiente, arriva l’ufficialità di un allenamento a porte aperte in programma domani alle ore 18:00. La chiamata a raccolta, da parte delle curve, era stata lanciata già lunedì sera. Nel pomeriggio l’annuncio del Calcio Foggia: “Domani, mercoledì 26 agosto alle ore 18.00 presso lo Stadio Pino Zaccheria, sarà possibile assistere all'allenamento dei rossoneri agli ordini di Mister Auteri. Vi aspettiamo allo Zaccheria”.