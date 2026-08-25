Salernitana, è già iniziata l'operazione Foggia: Cosmi ha quattro rinforzi Allo Zaccheria sabato pomeriggio il tecnico avrà quattro pedine da poter schierare

Subito il campo per cancellare la brutta figura nel derby con il Sorrento e ripartire. La Salernitana volta pagina e si affida al campo. Serse Cosmi non conosce altra medicina. Sabato pomeriggio allo Zaccheria servirà vincere per restituire il sorriso all'ambiente e iniziare a correre. Sfida non facile contro i satanelli, ancora alle prese con un impianto di casa a porte chiuse, scorie degli episodi del convulso finale della scorsa stagione.

Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra è stato impegnato in un lavoro aerobico e partitine a pressione. Differenziato per Marco Bevilacqua che si è avvicina al rientro in gruppo. Terapie per Kees de Boer e Jonas Heinz. Non arrivano segnali di apprensione sulle condizioni di Marco Capuano e Mattia Vitale, usciti dal campo a gara in corso. Semplice stanchezza ma lo staff medico valuterà.

Per Cosmi primo allenamento in gruppo con i nuovi Antonino La Gumina e Simone Pieraccini. Entrambi ci saranno nella lista dei convocati per la sfida di Foggia. Importantissimi anche i rientri di Mattia Tascone e Manuel Llano. Il primo è mancato in mezzo al campo con la sua intensità, il secondo riprenderà posto a destra, con dall'altra parte uno fra Anastasio e Villa.