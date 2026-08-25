Salernitana, nodo cessioni: in quattro possono salutare Il club deve fare i conti con calciatori fuori dalla lista over

Non solo la caccia al trequartista e la possibilità di regalare a Serse Cosmi un’ultima freccia nel proprio arco offensivo. Per la Salernitana c’è da lavorare anche sul fronte cessioni. Uno dei comandamenti di Daniele Faggiano è sempre stato quello di non avere calciatori fuori dalla lista over. Filippo Berra, Ivan Varone e Paolo Ghiglione non rientrano nel conteggio, fuori dai piani tecnici e dirigenziali. Per il primo c’è l’inserimento del Barletta, il Foggia ha un accordo verbale con la Salernitana ma il calciatore vorrebbe cambiare girone. Per Varone sondaggi con diversi club di C, Livorno e Gubbio restano sintonizzati, con la Reggina in D che spinge.

Diverso invece il discorso che riguarda Paolo Ghiglione, calciatore con l’ingaggio più alto in rosa. La Salernitana non considera una permanenza in rosa, l’esterno vorrebbe restare in B ma al momento solo sondaggi da Entella e Mantova senza offerte. Si fa largo l’ipotesi di una rescissione per permettere al calciatore di poter trovare nuova collocazione anche dopo il gong del mercato. E attenzione alla situazione di Gianluca Longobardi. Per il calciatore ieri nessun impiego dal 1’ nonostante l’assenza di Llano sulla destra. La Salernitana ascolterà offerte per poi affondare su Ciotti del Cosenza.