Scafatese, che rinforzo per l'attacco: c'è Emmausso L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Cosenza

Un nuovo rinforzo per l'attacco. Le operazioni di mercato bastano per certificare le ambizioni d'alta quota della Scafatese. L'ultimo innesto per il reparto offensivo è Michele Emmausso. L'attaccante passa alla Scafatese a titolo definitivo dal Cosenza. Jolly d’attacco classe 1997, Emmausso è cresciuto calcisticamente con il Genoa e poi ha maturato una lunghissima esperienza in Serie C con le casacche di Taranto, Siena, Reggina, Cuneo, Vibonese, Catania, Lecco, Campobasso, Picerno, Messina, Foggia, Audace Cerignola e Cosenza, con un bottino personale tra i professionisti, tra campionato e coppa, di 258 presenze e 57 gol. Il suo arrivo in gialloblù va a rimpinguare ulteriormente il settore offensivo alla corte di Giovanni Ferraro.