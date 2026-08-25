Schianto mortale in Puglia: Nocera Superiore piange Dario e Giovanna Arrestato per omicidio stradale il 41enne che era nell'altra vettura

Una vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per Dario Serra e Giovanna Serpi, i coniugi di 51 e 47 anni che hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 17 che collega Salice Salentino a Veglie. Originari di Gragnano e Somma Vesuviana, i due vivevano da tempo a Nocera Superiore, nel Salernitano. La coppia, morta sul colpo, era a bordo di una Panda che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, il cui conducente è stato tratto in arresto per omicidio stradale.

Sottoposto ai test, l'uomo sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Nell'incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale "Dea Vito Fazzi" di Lecce in codice rosso. È attualmente piantonato in ospedale nel reparto di chirurgia. Dolore nella città dell'Agro per l'immane tragedia.