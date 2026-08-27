Salerno, via ai lavori sulle strade dopo i lavori per la linea elettrica Il piano annunciato dal Comune

Da stasera, giovedì 27 agosto, in via Demetrio Moscati sarà eseguito il ripristino della pavimentazione a seguito di lavori effettuati da Terna per il potenziamento dell’alta tensione. E’ stata completata la nuova pavimentazione, con segnaletica orizzontale, per i primi 200 metri di via Luigi Guercio (lato via Petrone). Si proseguirà per l’intera arteria. Ne dà notizia il Comune di Salerno.

Da martedì prossimo 1 settembre e fino al 18 settembre, saranno eseguiti lavori di ripavimentazione stradale e nuova segnaletica orizzontale lungo l’intera via San Giovanni Bosco e via Francesco La Francesca.