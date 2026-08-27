Fedele a Granatissimi: "Salernitana, che equivoco! Iervolino, serve una tregua" Il direttore sportivo: "Ci sono troppe domande da risolvere. Basta guerra fredda col tifo"

Enrico Fedele è intervenuto nel corso di Granatissimi, in onda su Ottochannel. Il direttore sportivo si è soffermato sul momento della Salernitana: “Questa della squadra granata è una situazione anomala. Io penso che l’allenatore deve badare al campo e ad allenare. C’è un equivoco grosso, come tra suocera e nuora. Io conosco Iervolino, lui ci ha rimesso dei soldi. Ora bisogna però uscire da questa guerra fredda. Serve un chiarimento, una tregua. Iervolino lo scorso campionato ha fatto un gesto forte chiedendo garanzie al futuro acquirente ma poi non può tenere il club in questo modo. Salerno non merita una squadra del genere, merita di restare tra i primi posti perché ha un feeling incredibile con la piazza, con sessantamila persone in tre partite. Iervolino vuole andare via e si sa. Però ci sono troppi nervi scoperti, come Cosmi che aspetta rinforzi e magari non conosce gli acquisti che Faggiano realizza. Il direttore alle prese con le difficoltà che gli aspetti economici comportano. Così non si va lontano”.

Sulla continuità della rosa

“Dopo la semifinale si sono create delle situazioni che hanno portato a rivalutare calciatori che inizialmente erano comparse. Per vincere non ci vogliono le comparse ma calciatori veri. Perché la serie C è infernale, non contano i nomi. Serve creare sintonia. In questo momento c’è alchimia? Questa è la domanda. In questo momento serve avere carisma nello spogliatoio. Deve esserci qualcuno che tira una linea sul lato tecnico”.