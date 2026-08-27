"Fin da bambino io", la Salernitana annuncia un'iniziativa per i neonati Il club granata e Givova in campo per la donazione di body neonato all'ospedale Ruggi

Cucire il cavalluccio marino sul petto fin dai primi giorni di vita. Un'iniziativa per i piccolissimi tifosi della Salernitana. Con una nota ufficiale, la Salernitana annuncia un nuovo progetto. E l’obiettivo che U.S. Salernitana 1919 e GIVOVA si prefiggono di raggiungere è arrivare al cuore dei supporters del domani con la donazione congiunta di una scorta di body neonato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, fortemente voluta dalle due proprietà.

La partnership

Si chiama “Fin da bambino io“, riprende l’inconfondibile coro della Curva Sud Siberiano ed è l’iniziativa destinata ai piccoli che vedranno la luce dopo l’inizio ufficiale della stagione 2026/27, che segna il ritorno della partnership tra il club granata e l’azienda di abbigliamento sportivo. La consegna ufficiale del materiale avverrà nei prossimi giorni presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del nosocomio cittadino. I body neonato sono acquistabili anche presso i rivenditori autorizzati GIVOVA, il negozio ufficiale della Salernitana ed online tramite gli e-shop dell’U.S. Salernitana 1919 e di GIVOVA.