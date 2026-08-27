Salernitana, Ferraris è il sogno di fine mercato. Suggestione Piscopo Il trequartista del Pescara completerebbe la rosa di Cosmi. Faggiano guarda anche in B

Un ultimo colpo per completare la rosa. La Salernitana ha ancora un posto vacante in lista. La dirigenza granata si concentra su un ultimo acquisto e lascerà fuori almeno per l’autunno Jonas Heinz dalla lista dei disponibili a causa dell’infortunio al ginocchio che richiederà almeno due mesi di stop. Un assist per Daniele Faggiano che vuole completare il mosaico di soluzioni da offrire a Serse Cosmi mettendo a disposizione del tecnico umbro anche un trequartista. Andrea Ferraris è il grande sogno. Dopo aver corteggiato Casiraghi, ad un passo dal Ravenna, la Salernitana è ritornato sul calciatore del Pescara. Ferraris è in scadenza nel giugno 2027. Il club abruzzese ha accelerato sul fronte rinnovo con un corposo adeguamento del legame sottoscritto due anni fa con un ingaggio che non rispecchia il valore del calciatore. Un contratto triennale che la Salernitana metterebbe sul tavolo in caso di trattativa e di apertura all’addio agli abruzzesi.

Suggestione Piscopo

Trattativa non facile, con un esborso economico che si preannuncia comunque importante dopo il mancato riscatto a giugno per mettere le mani sul cartellino del calciatore. Si cercano anche soluzioni alternative. Nelle scorse ore, la Salernitana ha preso informazioni sulla situazione di Kevin Piscopo, calciatore di proprietà della Juve Stabia ma in scadenza nel giugno 2027. Piscopo è stato schierato da titolare da De Giorgio nel debutto in campionato a Palermo e piace per la sua duttilità.