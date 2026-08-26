Elevare le coscienze attraverso l'arte: il progetto della Diocesi di Salerno Al via le candidature per la Mostra-Concorso "Angeli"

L’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la Mostra-Concorso di Pittura intitolata “Angeli”. L’iniziativa culturale nasce con l'intento di elevare le coscienze attraverso il linguaggio universale dell’arte, invitando i partecipanti a riscoprire la figura degli angeli intesi come veri e propri messaggeri di bellezza, verità e bene. Gli organizzatori propongono agli artisti una riflessione profonda che si ispira direttamente alla grande tradizione del Rinascimento italiano, spingendoli a esplorare l’intimo legame che unisce il mondo visibile a quello invisibile. Il progetto, nato dalla collaborazione con diversi sacerdoti e curato in prima persona dalla professoressa Ester Andreola, punta a riscoprire e valorizzare un patrimonio spirituale e iconografico profondamente radicato nella sensibilità locale.

L'iniziativa, patrocinata dalla Fondazione Alfano I, si inserisce in un percorso di forte valorizzazione delle tradizioni religiose del territorio campano, come sottolineato direttamente dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S. E. Monsignor Andrea Bellandi che ha ricordato come “nella nostra Diocesi vi siano Santuari dedicati a San Michele Arcangelo, nonché la devozione all'Angelo custode. Abbiamo pensato di valorizzare questi doni presenti nel nostro territorio attraverso una mostra al Tempio di Pomona in programma ad ottobre, quando gli artisti esporranno le loro opere”.

Il concorso si configura come un'opportunità interamente gratuita ed è aperto a tutti gli artisti maggiorenni residenti in Campania. La commissione organizzativa ha scelto di garantire ai partecipanti la massima libertà espressiva per quanto concerne lo stile e la tecnica pittorica, lasciando aperta la possibilità di utilizzare l'olio, l'acrilico, la tempera o le tecniche miste. Esiste tuttavia un unico vincolo tecnico che riguarda il formato dell'opera, la quale deve necessariamente misurare 100 centimetri x 70 centimetri, con la facoltà per l'autore di orientare la tela sia in altezza sia in larghezza. La Fondazione Alfano I, inoltre, ha messo a disposizione significativi premi in denaro per valorizzare le tre opere ritenute migliori dalla giuria, con un riconoscimento di millecinquecento euro per il 1° classificato, mille euro per il 2° e cinquecento euro per il 3°.

Gli artisti interessati a partecipare alla selezione potranno inviare i propri lavori a partire dal 1° settembre ed entro e non oltre la scadenza fissata per il 15 settembre 2026. Per quanto riguarda le modalità di consegna, gli autori possono optare per la spedizione postale, per l'utilizzo di un corriere espresso oppure per la consegna a mano direttamente presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno. Chi sceglie la consegna di persona potrà recarsi sul posto esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria mattutina compresa tra le ore 9 e le ore 12, avendo cura di concordare preventivamente un appuntamento telefonico al numero 089 2580784. Per consultare il bando completo, scaricare i moduli di adesione e trovare tutte le informazioni utili: Diocesisalerno.it/mostra-concorso-di-pittura-angeli/

Il momento clou della manifestazioneè in programma in autunno, quando tutte le opere ammesse saranno esposte al pubblico nella suggestiva cornice del Tempio di Pomona, a Salerno. L’inaugurazione della mostra è prevista il 2 ottobre, alle ore 17.30, con la partecipazione dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, e giungerà alla sua conclusione nella giornata di venerdì 16 ottobre, alle ore 17.30, con la cerimonia ufficiale di premiazione e la proclamazione dei tre vincitori.