Entusiasmo Foggia: lo Zaccheria carica verso la Salernitana Massiccia presenza dei tifosi rossoneri all'allenamento a porte aperte voluto dal club

Un match tanto atteso ma a porte chiuse. Il Foggia non potrà contare sul calore del suo pubblico per la sfida di sabato con la Salernitana in programma alle ore 18:00 a causa della squalifica comminata nella scorsa stagione dal Giudice Sportivo. Eppure, per caricare l’ambiente, il club ha indetto nel pomeriggio di oggi un allenamento a porte aperte che ha avuto l’effetto sperato. La squadra di mister Auteri ha ricevuto un caloroso bagno di folla. Sugli spalti hanno presenziato in massa i gruppi della tifoseria organizzata, caricando l’ambiente. Un clima di grande entusiasmo dopo il ripescaggio e la preziosa vittoria al debutto con il Crotone. Un'insidia in più per la Salernitana, bramosa di riscatto dopo il ko con il Sorrento.