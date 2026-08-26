Tir si ribalta sul raccordo: giornata infernale sulla Salerno-Avellino Paura in serata a Fratte: albero colpisce un motociclista

Giornata infernale per la viabilità sul raccordo Salerno-Avellino. A seguito di un incidente avvenuto intorno alle 7 nei pressi dello svincolo di Fisciano, la circolazione è rimasta paralizzata per gran parte della giornata. Il sinistro si è verificato in direzione Avellino, all'altezza del chilometro 10,900, nei pressi dello svincolo di Fisciano. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion con rimorchio che trasportava pomodori si è ribaltato ed è finito di traverso sulla carreggiata. Nell'impatto è stata coinvolta anche la motrice di un altro mezzo pesante. Fortunatamente gli autisti dei due mezzi non hanno riportato conseguenze. Ma la circolazione è rimasta a lungo paralizzata. È servito l'intervento di un'autogru per rimuovere il mezzo e liberare la carreggiata. L'autostrada è rimasta comunque chiusa per consentire ad Anas le operazioni di messa in sicurezza del manto stradale: uscita obbligatoria a Fisciano per chi era diretto ad Avellino e a Montoro per chi procedeva nel senso opposto.

Intorno ad ora di pranzo a complicare il tutto anche un altro incidente avvenuto, sempre in direzione nord, sotto la galleria di Cologna. Code e rallentamenti fino a Salerno. In serata, poi, un albero è caduto a Fratte, in direzione Napoli: ferito un motociclista che è stato trasportato in codice rosso al Ruggi. Anche in questo caso code e rallentamenti,